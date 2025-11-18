پخش زنده
امروز: -
سه نمایندگی آموزش و پرورش در بخش فسارود، جنت شهر و عشایری شرق فارس در داراب افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، سه نمایندگی در بخشهای فسارود، جنت و عشایری شرق فارس با هدف توسعه فضای آموزشی، بهبود آموزش و توزیع عدالت آموزشی در داراب به بهره برداری رسید.
عسکری افزود: با بهره برداری از نمایندگی آموزش و پرورش در بخشهای فسارود و جنت، بیش از ۱۱ هزار دانش آموز و ۹۰۰ معلم میتوانند از خدمات این نمایندگیها بهرهمند شوند.
نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی افزود: با بهره برداری از پنجمین نمایندگی آموزش و پرورش عشایر شرق فارس در داراب علاوه بر ارتقا آموزشی مناطق عشایری، به بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانش آموز در ۸۰ مدرسه عشایری خدمات ارائه میشود.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.