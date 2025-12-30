به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ محمود گیلانی با بیان اینکه آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی از راهکار‌های مهم پلیس در پیشگیری از جرائم است، ارتقا ضریب حفاظتی منازل، استفاده از فناوری‌های بازدارنده نوین و احیاء فرهنگ همسایه بانی را از راهکار‌های مهم در پیشگیری از سرقت دانست.

وی با بیان اینکه شهروندان از نگهداری وجوه نقد و طلا در منزل خودداری کنند ، یادداشت مشخصات و سریال اموال مهم منزل برای جست و جوی احتمالی در سامانه نما (نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه بلاصاحب) را ضروری دانست.