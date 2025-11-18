معاون وزیر میراث‌فرهنگی در سفر به خراسان شمالی، با بیان اینکه صنایع‌دستی از دل خانواده‌ها برخاسته و ریشه در تاریخ و حکمت ایرانی گفت: در تلاشیم شیروان را به‌عنوان شهر ملی ساخت دوتار ثبت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر را بررسی روند ثبت ساخت ساز دوتار دانست و تصریح کرد: ما اقدام‌های اولیه مربوط به ثبت ساخت دوتار را انجام داده‌ایم و تلاش می‌کنیم پرونده تکمیل شود تا شیروان به‌عنوان شهر ملی ساخت دوتار ثبت شود. این ثبت می‌تواند ظرفیت‌های بومی شیروان را در سطح ملی و بین‌المللی برجسته کند.

معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به مشکلات ساختاری صنعتگران اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های واردشده به صنایع‌دستی این است که فعالیت‌ها فردی است. باید اتحادیه، تعاونی و تشکل‌های حرفه‌ای شکل بگیرد. تشکیل جوامع حرفه‌ای باعث انسجام صنعتگران و تسهیل در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، بیمه، آموزش و حمایت‌های دولتی می‌شود.

او ادامه داد: صنایع‌دستی بدون بازار فروش پایدار نمی‌ماند. ما وابسته به فروش هستیم؛ باید بازاریابی کنیم، ارتباطات بین‌المللی بسازیم و مسیر فروش داخلی و خارجی را توسعه دهیم.

جلالی با اشاره به سیاست‌های جدید وزارتخانه افزود: طرحی در دست اجراست که براساس آن استان‌ها با کشور‌های همسایه پیوند فرهنگی برقرار کنند. این تبادل می‌تواند فرصت‌های صادراتی، بازار‌های جدید و معرفی بهتر صنایع‌دستی ایرانی را ایجاد کند.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور با بیان اینکه ۷۵ درصد شاغلان صنایع‌دستی را بانوان تشکیل می‌دهند، گفت: به همین دلیل در سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه، زنجیره تولید تا مصرف با محوریت بانوان دیده شده است. تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های بانوان نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

او خاطرنشان کرد: ما رشته منسوخ‌شده نداریم؛ رشته فراموش‌شده داریم. برای احیای آنها باید کاربرد‌های جدید، طراحی‌های نو و بازار‌های تازه تعریف کنیم.

جلالی گفت: در ورودی تمام شهر‌ها باید بازارچه دائمی صنایع‌دستی ایجاد شود. این بازارچه‌ها باید به مکان‌های جذاب و دیدنی تبدیل شوند تا مسافران را متوقف و به خرید محصولات محلی ترغیب کنند.