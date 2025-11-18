معاون قضایی دادگستری استان سمنان از برگزاری مراسم نکوداشت «زنگ صبر» در مدارس استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف اشاعه اصول صلح، بخشایش و رضایت در میان نسل جدید اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد مطهری نسب، معاون قضایی دادگستری استان سمنان، در آئین نکوداشت زنگ صبر در دبیرستان نمونه دولتی محمد رسول الله(ص) سمنان با اشاره به اینکه هدف این اقدام ترویج سه اصل صلح، بخشایش و رضایت میان دانش آموزان است، افزود: آئین برگزاری این مراسم به همه مسئولان قضائی استان ابلاغ و طرح در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد این طرح افزایش آگاهی دانش آموزان در مقابل بروز اختلاف و شناساندن عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی است، گفت: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش این طرح در همه مدارس اجرا می شود.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به اینکه افزایش آستانه صبر و تحمل و کنترل خشم در این کارگاه‌ها مورد تاکید است، افزود: این اقدامات به دانش آموزان برای اخذ تصمیم درست هنگام مواجه با چالش‌های اجتماعی و فردی کمک می‌کند.

مطهری با اشاره به اینکه دانش آموزان با ادای سوگند صبر آن را چراغ راه هدایت فردی و اجتماعی خود خواهند کرد، افزود: این برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ضمن ایجاد روحیه همدلی منجر به تقویت مهارت‌های اجتماعی در مواجه با چالش و بحران می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها کاهش تنش‌ها و آسیب‌های اجتماعی و نهادینه کردن صلح و مدارا را در جامعه دنبال می‌کند، گفت دانش آموزانی که مهارت صبر و تحمل برابر مشکلات را تمرین کنند قطعاً به افراد اثرگذار در جامعه خواهند شد و باعث رشد فردی و اجتماعی آنها در آینده می‌شود.