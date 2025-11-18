وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: دولت پزشکیان با رویکردی نوآورانه و متکی بر ریشه‌های تاریخی و دینی، تلاش می‌کند امکان بروز ظرفیت‌های نسل جدید را فراهم کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رویداد هفته جهانی کارآفرینی ۱۴۰۴ با اشاره به تفاوت ارزش‌ها و نگرش‌های نسل‌های مختلف جامعه، اعلام کرد: دولت پزشکیان با رویکردی نوآورانه و متکی بر ریشه‌های تاریخی و دینی، تلاش می‌کند امکان بروز ظرفیت‌های نسل جدید را فراهم کند.



پذیرش ضعف‌ها، مقدمه‌ای برای تحمل تکثر اجتماعی

میدری با اشاره به اینکه نسل نو حامل ارزش‌هایی متفاوت از نسل‌های پیشین است، گفت: یکی از آموزه‌های محوری رئیس‌جمهور، پذیرش مسئولیت شرایط موجود است. تأکید رئیس‌جمهور بر این جمله که «من مقصرم»، نقطه‌ضعف نیست، بلکه نشانه‌ای از پذیرش ناتمام‌بودن و آمادگی برای اصلاح است.

او افزود: این نوع نگاه سبب می‌شود مسئولان ضعف‌های خود را ببینند، یکدیگر را تحمل کنند و امکان بروز تفاوت‌ها در جامعه افزایش یابد.



محله‌محوری؛ مفهومی که دوباره احیا شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محله‌محوری را یکی از مفاهیم بنیادین دولت پزشکیان دانسته و گفت: رئیس‌جمهور هر هفته این موضوع را پیگیری می‌کند. محله‌محوری به معنای پذیرش اجتماعات محلی و گروه‌های متنوع است؛ اینکه اداره کشور صرفاً از رأس هرم ممکن نیست و باید به مردم اجازه داده شود در محله‌ها و اجتماعات کوچک گرد هم آیند، مسائل خود را تشخیص دهند و برای حل آن اقدام کنند.

میدری با تاکید بر این که "وظیفه دولت این نیست که از بالا نسخه‌نویسی کند" اظهار داشت: باید «غل و زنجیرهایی» را که مانع شکل‌گیری گروه‌های همیار و هسته‌های محلی شده برداشته شود.



محلات؛ ریشه‌های هویت و تنوع فرهنگی ایران

میدری در ادامه سخنان خود با بیان این که محله محوری ذاتا با تمرکزگرایی سازگاری ندارد تصریح کرد: بسیاری از تنوعات اجتماعی و فرهنگی ایران از جمله لهجه‌ها، پوشش‌ها، فرش‌ها، ظروف و آداب‌ورسوم، محصول محلات و اجتماعات کوچک هستند؛ محلاتی که امروزه در کلان‌شهرها یا از میان رفته‌اند یا به مرحله ضعف و اضمحلال رسیده‌اند. احیای این نهاد اجتماعی می‌تواند دوباره حس تعلق و هویت جمعی را در جامعه تقویت کند و موجب شود نسل جدید نیز بتواند هویت مستقل خود را در چارچوب جامعه حفظ کند.



نسل جدید و آمادگی برای کارآفرینی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نسل جدید همچون نسل‌های دیگر امکان خطا دارد، تأکید کرد هیچ نسلی صاحب حقیقت مطلق نیست. ذات اندیشه‌ای که رئیس‌جمهور حمل می‌کند، زمینه مناسبی برای رشد نسل جدید فراهم کرده و این نسل می‌تواند در حوزه‌هایی مانند کارآفرینی، دانش، هنر، مهارت و موسیقی، ظرفیت‌های جدیدی را بروز دهد.

میدری گفت:‌کارآفرینی یعنی تغییر، خلاقیت و سازماندهی جدید و نسل امروز به‌طور طبیعی با این ویژگی‌ها همخوانی دارد و می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید و خلق ظرفیت‌های تازه ایفا کند.