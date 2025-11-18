به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارتقاء امنیت محله محور، ماموران انتظامی این شهرستان، هنگام گشت زنی در جاده، به هفت دستگاه خودروی مختلف مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ نصرالله دهقان افزود: در بازرسی از خودرو‌های مذکور، تعداد ۲۴ راس احشام،۲دستگاه ماشین لباسشویی، هشت دستگاه تلویزیون،۲۵ دستگاه خرد کن،۲۳۴ عدد انواع ظروف آشپزخانه، هزار لیتر گازوئیل ۶ هزار و ۸۰۰ عدد انواع شیرینی جات که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۴میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: راننده‌ها پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.