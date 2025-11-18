به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهرگفت: ماموران پس از بررسی از منزل و انبار متعلق به متهم ۲۵ ماینر، ۶۱ پاور، ۴۱ بُرد کوچک و بزرگ و ۵ فن مربوطه کشف کردند.

سرهنگ علی سبحانی افزود: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشرافیت اطلاعاتی و رصد هوشمندانه خود از نگهداری، تعمیرات و استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال توسط فردی مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه ارزش اقلام کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۵ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: در این خصوص فرد مذکور دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.