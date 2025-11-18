به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۷ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین اخبار مهم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان در ۲۷ آبان ۱۴۰۴ و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵؛

«جیو نیوز»

- انفجار انتحاری در نزدیک یک پاسگاه پلیس در شهر بنو پاکستان تلفات نداشت

- ارتش پاکستان طی دو عملیات مجزا در ایالت خیبرپختونخوا ۱۵ تروریست را به هلاکت رساند

- فیصل ممتاز به عنوان نخست وزیر جدید کشمیر تحت کنترل پاکستان انتخاب شد

- آمریکا از فروش جنگنده‌های اف – ۳۵ به عربستان خبر داد

«دنیا نیوز»

- نخست وزیر پاکستان: ملت و نیرو‌های مسلح پاکستان برای ریشه کن کردن تروریسم متحد هستند

- پاکستان بار دیگر درسازمان ملل خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین شد

- صادرات بخش فناوری و اطلاعات پاکستان در ماه اکتبر بیش از ۳۸۵ میلیون دلار ثبت شد

- نخست وزیر سابق بنگلادش به اعدام محکوم شد

«هم نیوز»

- ایران ورود بدون ویزای اتباع هندی به این کشور را ممنوع می‌کند

- جنگنده‌های پاکستانی در رزمایش هوایی دبی درخشیدند

- پاکستان اعترافات یک تروریست بازداشت شده تحریک طالبان مبنی بر فعالیت این گروه در افغانستان را منتشر کرد

- اوکراین از فرانسه ۱۰۰ جنگنده رافائل می‌خرد

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه در ۲۷ آبان ۱۴۰۴ و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵.

حریت

سپرده طلا در بانک‌ها دو برابر شد

اردوغان: هفتمین اقتصاد اروپا هستیم

پ ک ک دیگر در زاپ هم نیست

صباح

ترکیه به غزه کانتینر اقامتی ارسال می‌کند

۵۵۲ باند تبهکاری در یکسال گذشته متلاشی شد

اردوگاه‌های اسرائیل کرگز شکنجه است

پ ک ک با ترک سلاح از زاپ خارج شد

نفس

جیب مردم آتش گرفته / قدرت خرید کاهش یافته است

کسری بودجه ده ماهه ۱.۴ تریلیون لیر شد

بازداشت ۷۱ عضو فتو در ۲۷ استان

روسیه کشتی حامل ال پی جی ترکیه را زد

سوزجو

پ ک ک از غار خارج شد/ در دشت در کمین است

کلیچداراوغلو به زندان سیلیوری رفت، اما با امام اوغلو دیدار نکرد

۲۵ بیمارستان ارتش پس از ۹ سال دوبار باز شد

کاخ ریاست جمهوری طی ده سال ۲۴.۸ میلیارد لیر هزینه کرد

۱۳۰ هزار مهاجر شهروند شده به سربازی فراخوانده شدند

جمهوریت

ترکیه از نظر تبهکاری در دنیا دهم و در اروپا اول است

کسری بودجه ده ماهه به ۱.۴ تریلیون لیر رسید

کشتی حامل ال پی جی ترکیه در اوکراین زده شد

تورک گون

حزب ملی گرا کانون انضباط است

وحشت رو به افزایش اسرائیل از دادن اف ۳۵ به ترکیه

آلمان فروش تسلیحات و مهمات به اسرائیل را ادامه می‌دهد

ترکیه

پ ک ک از زاپ خارج شد

اردوغان: هدفمان در خاورمیانه برد برد همه طرفهاست

کمیسیون کارت‌های اعتباری اصناف را به ستوه آورده

روس‌ها در بندر اودسا کشتی مان را زدند

نیرو‌های ترکیه در سودان معادلات اسرائیل و امارات را تغییر دادند

ینی شفق

رویای اسرائیل بزرگ فروپاشید

چشم نامرئی برای جنگنده کیزیل الما

گوگل بدلیل پشتیبانی از کلاهبرداران باید تحریم شود

قرار

قیام مردمان با شهامت در اروپا برای غزه

روسیه کشتی ترکیه را با ریزپرنده زد/ ۱۶ ترک از خطر مرگ جان سالم بدر بردند

عناصر پ ک ک از مرز‌های ترکیه خارج شدند

آکشام

مرخصی زایمان برای مادر ۲ سال؛ برای پدر ۱۰ روز می‌شود

کاهش آرای حزب جمهوری خلق پس از افشای فساد مالی امام اوغلو

پ ک ک: زاپ را تخلیه کردیم

۱۰۳ هزار مسکن در ۴۰ روز برای زلزله زدگان ساخته شد

عناوین مهم روزنامه‌های مصر در ۲۷ آبان ۱۴۰۴ و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵.

روزنامه المصری الیوم

- رئیس جمهور از سازمان ملی انتخابات خواست که به درخواست‌های تجدیدنظر در برخی حوزه‌های رأی انتخابات پارلمانی رسیدگی کند

- مواردی در طرح ترامپ در خصوص غزه نیازمند اصلاحات فوری است

- مصر بر اهمیت اجرای توصیه‌های اجلاس صلح شرم‌الشیخ در غزه تأکید دارد

- حواله‌های خارجی به ۳۰.۲ میلیارد دلار رسید

- نیویورک تایمز: ۲۸ میلیارد دلار «پول کثیف» وارد بازار‌های رمز ارز شده است؛ ترامپ آن را تأیید کرد و تجارتِ غالب شد و کلاه‌برداران را به خود جذب کرد

روزنامه الشروق

- رئیس جمهور به هیئت ملی انتخابات گفت: اگر حقیقت قابل دستیابی نیست، در لغو مرحله اول انتخابات تردید نکنید

- اسرائیل تهدید به تصرف مناطق جدید در غزه کرد

- گروه‌های فلسطینی: هرگونه بحثی در مورد سلاح‌ها باید یک مسئله ملی باقی بماند و به روندی که پایان اشغال را تضمین می‌کند، مرتبط باشد

- نخست وزیر سابق بنگلادش به اعدام محکوم شد؛ حسینه: حکم انگیزه سیاسی داشته است

- ارتش سودان کنترل منطقه کردفان شمالی را دوباره به دست گرفت

- وزیر امور خارجه: مصر هرگونه تلاش برای تجزیه سودان یا آسیب رساندن به ثبات آن را رد می‌کند

- ترامپ از جمهوری‌خواهان می‌خواهد که به انتشار اسناد اپستین رأی مثبت بدهند

- شهردار نیویورک: برای دستگیری نتانیاهو هر کاری می‌کنم

روزنامه الیوم السابع

- شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه را به رأی می‌گذارد

- وزارت بهداشت فلسطین از شهادت ۱۴ فلسطینی خبر داد

- حماس فهرستی از ۱۴۶۸ زندانی دریافت کرد و اشغالگران را به تعلل متهم کرد

- وزیر سرمایه‌گذاری (مصر): دستیابی به ۱۴۵ میلیارد دلار صادرات سالانه اکنون ممکن شده است. ما برای گسترش بازار‌های جدید برای محصولات مصری تلاش می‌کنیم

روزنامه الدستور

- سازمان ملی انتخابات: اگر لازم باشد، اقدامات لازم از جمله لغو انتخابات را انجام خواهیم داد

- السیسی خواستار بررسی کامل درخواست‌های تجدیدنظر نتایج انتخابات پارلمانی شد

- مصر از نظر ذخایر ارزی در بین ۱۰ کشور برتر آفریقایی قرار دارد

- کشف یک چاه گاز در صحرای غربی با ظرفیت تولید ۳۶ میلیون فوت مکعب در روز

- کمیته مصری کمک رسانی در غزه: کمک‌ها به ۹۰ درصد خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع شده است

- نمایش فیلم «روزی روزگاری در غزه» در جشنواره بین المللی فیلم قاهره؛ فیلمسازان: فلسطینی برای مردن آفریده نشده است

- مصر به جایگاه طبیعی خود در خط مقدم قرائت قرآن در جهان بازمی‌گردد

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های افغانستان در ۲۷ آبان ۱۴۰۴ و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵.

روزنامه دولتی انیس:

- وزیر تجارت: داد و ستد تجاری افغانستان با هشتاد کشور جهان برقرار است.

- وزیر توسعه روستایی: بازسازی در سراسر افغانستان جریان دارد.

- کشف چهل و هشت اثر تاریخی در مسیر زرنج - دلارام.

- بنیاد‌های خیریه در کمک به زلزله زدگان نقش مهم ایفا کردند.

روزنامه دولتی شریعت:

- صادرات میوه‌های خشک و تازه افغانستان به ارزش هشتصد و پنجاه میلیون دلار.

- نشست هماهنگی با هیئت تاجیکستان برای حل مشکلات مرزی.

- تاکید بر تداوم نشست‌های دوجانبه میان افغانستان و تاجیکستان.

- از قاچاق ده‌ها اثر تاریخی در نیمروز جلوگیری شد.

- تاکید افغانستان بر استفاده از بندر چابهار.

وبسایت روزنامه اطلاعات روز:

- طالبان یک پلنگ برفی را از بدخشان به کابل منتقل کردند.

- گفتگوی عراقچی با متقی درباره روابط طالبان و پاکستان.

- مقام‌های طالبان و تاجیکستان در مورد امنیت و مسائل مرزی گفت‌و‌گو کردند.

- طالبان در زابل نوزده نفر را در ملاءعام شلاق زدند.

وبسایت روزنامه هشت صبح:

- وزیر خارجه ایران بار دیگر با امیرخان متقی درباره حل تنش‌ها میان طالبان و پاکستان گفت‌و‌گو کرد.

- ایران یک مقام طالبان را به گمراه‌سازی در موضوع حقابه هلمند متهم کرد.

- درگیری‌های مرزی میان طالبان و تاجیکستان؛ دو طرف خواهان حل اختلافات از راه گفت‌و‌گو شدند.

- وزیران خارجه ایران و روسیه بر حل اختلافات میان طالبان و پاکستان تأکید کردند.