رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: تمرکز این مجموعه بر بهبود کیفیت سرویس در ترافیک بینالملل، به افزایش بیش از ۴۰ درصدی این ترافیک منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف بررسی و تصویب برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴ به ریاست احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و با حضور بهزاد اکبری، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان اعضای مجمع عمومی برگزار شد.
بهزاد اکبری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای شرکت، رویکرد شرکت را «افزایش درآمد از طریق فروش داخلی و توسعه درآمد ارزی از مسیر ترانزیت دیتا و فروش بینالملل» توصیف کرد و گفت: کیفیت سرویس در ترافیک بینالملل محور برنامهها بوده و نتیجه آن رشد بیش از ۴۰ درصدی ترافیک بینالملل است.
اکبری همچنین به موضوعاتی از جمله تأمین زیرساختهای مرتبط با هوش مصنوعی، لزوم افزایش تعرفه، کاهش وابستگی به خدمات ارتباطی و برنامهریزی برای ارائه سرویسهای جدید اشاره کرد.
چیتساز در این نشست با تأکید بر اینکه «تحول بزرگی در شرکت ارتباطات زیرساخت به وجود آمده»، گفت: این شرکت، ریسکهای عملکردی خود را در قامت متولی شبکه مادر مخابراتی کشور بهطور کامل شناسایی کرده و بر اساس آن برنامهریزی میکند.
وی همچنین متنوعسازی منابع درآمدی را از تکالیف مهم مجمع سال گذشته دانست و افزود: مجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت این موضوع را با دقت دنبال کرده و ساختار پیشنهادها برای منابع درآمدی را آماده کرده است.
معاون وزیر ارتباطات، توسعه خدمات غیر ارتباطی و ارتقای کیفیت زیرساخت را از اولویتهای جدی این شرکت دانست و ادامه داد: شرکت ارتباطات زیرساخت در مجموعه وزارت ارتباطات، متولی توسعه ظرفیت پردازش کشور در کنار شبکه ارتباطاتی است و انتظار میرود در چارچوب سند و سیاستگذاریهای سازمان ملی هوش مصنوعی، نیازمندیهای کشور را تأمین کند.
وی همچنین گام نخست حرکت به سوی پیادهسازی و استقرار حکمرانی شرکتی را، از طریق ایفای نقش مؤثر در حوزه مسؤولیت اجتماعی، پیشبرد تحول دیجیتال و ارتقای بهرهوری سازمانی دانست و تأکید کرد: این رویکرد میتواند زمینهساز توسعه پایدار، افزایش شفافیت و تقویت سرمایه اجتماعی در ساختار مدیریتی کشور باشد.
در پایان جلسه، کلیات برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴ شرکت ارتباطات زیرساخت به تصویب مجمع عمومی رسید و مقرر شد جزئیات آن پس از هماهنگی با معاونت سیاست گذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال و سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب شود.