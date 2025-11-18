آیین رونمایی از کتاب‌های فرهنگ و گویش کُمِشچه با حضور مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این آیین، فرهنگ را به‌عنوان رکن اصلی شکوه و سربلندی هر ملت معرفی کرد و خواستار همیاری مسئولان محلی برای شناسایی و ثبت آثار ناملموس شد.

علیرضا ایزدی افزود: آنچه ایرانیان را درگذر تاریخ با وجود فراز و نشیب‌ها و تهاجمات ویرانگر، ایرانی نگه‌داشته فرهنگ است و این فرهنگ از آداب‌ورسوم، آیین‌ها و زبان ما سرچشمه می‌گیرد و هویت ما را شکل داده است.

وی ایثار را تنها به معنای جان‌فشانی ندانست و بر نقش قلم و انتقال صحیح دانش تأکید و گفت: ایثار، انتقال چیستی و هویت به نسل بعد است تا امانت‌دار خوبی برای این میراث گران‌بها باشند و اجازه ندهند جایگزین‌هایی، چون محتوا‌های بیگانه، جایگزین فردوسی‌ها، حافظ‌ها و سعدی‌های سرزمین ما شوند.

ایزدی با بیان اینکه حوزه میراث‌فرهنگی وظیفه شناسایی، تدوین پرونده‌ها و حفاظت از این میراث را بر عهده دارد گفت: خواهشمندم آنچه در این جغرافیا به‌عنوان آیین و فرهنگ وجود دارد، به‌ویژه گویش کُمِشچه و تلاش‌های اخیر برای ثبت گویش خورزوقی، شناسایی و به ثبت رسانده شوند.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی با بیان اینکه حفظ زبان و گویش‌ها، اصلی‌ترین مؤلفه ماندگاری یک فرهنگ است.

گفت: آیین‌های کهنی همچون نوروز، یلدا، سده و مهرگان ارمغان ایران برای جهانیان است که ریشه در فرهنگ یکتاپرستی و معرفت ایرانیان دارد.

ایزدی در ادامه خواستار پاسداری از این هویت برای سربلندی و سرافرازی در برابر فرهنگ‌های بیگانه شد.

وی در آیین ثبت ملی گویش خورزوقی هم با اشاره به اینکه ایران وارث یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان است، گفت: آنچه باعث ماندگاری این آثار و عناصر می‌شود، بدون شک زبان است.

ایزدی گفت: باید تمامی گویش‌های فارسی و تمامی سنت‌ها و لهجه‌ها را پاس بداریم تا موجب شکوفایی فرهنگی جامعه‌مان شویم.

گویش خورزوکی نه‌تنها میراثی زبانی بلکه نمادی از هویت فرهنگی مردم خورزوق است که لازم است با افزایش آگاهی، تقویت پژوهش‌ها و ایجاد بستر مناسب برای آموزش و استفاده از این گویش، از این گنجینه فرهنگی در برابر خطر فراموشی محافظت کنیم.

شهر خورزوق با پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی در ۱۰ کیلومتری اصفهان یکی از مناطق قدیمی استان است که به علت وجود کارگاه‌های هنر قلمکاری روی پارچه به «پایتخت هنر قلمکاری ایران» نیز معروف است.

کمشچه شهری در بخش حبیب آباد از شهرستان برخوار استان اصفهان است.