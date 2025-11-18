پخش زنده
شاخص کل بورس امروز پس از سه روز بازدهی مثبت، کاهشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماگر اصلی بازار روز سه شنبه ۱۴ هزار و ۹۳۹ واحد معادل ۰.۴۷ درصد کاهش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۱۷۳ واحد رسید.به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هموزن نیز با کاهش یک هزار و ۴۲۷ واحدی معادل ۰.۱۵ درصد در سطح ۹۲۱ هزار و ۴۴ واحد قرار گرفت.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی امروز به حدود ۷ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان رسید. در پایان معاملات امروز، ۴۱ درصد سهام در محدودهی مثبت قرار گرفتند.
همچنین بازار امروز شاهد خروج بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوقهای سهامی بود. در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به استخراج کانههای فلزی اختصاص داشت.