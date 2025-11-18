به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رزمایش مشترک راهداران استان‌های مازندران و تهران با عنوان طرح زمستانه "راهداری بدون مرز" با حضور دستگاه‌های خدمات رسان جاده‌ای در محل راهدارخانه گدوک استان مازندران برگزار شد.

رئیس پلیس راه استان مازندران در این رزمایش گفت: اجرای رزمایش‌های مشترک نقش مؤثری در ارتقای هماهنگی میان پلیس‌راه، راهداری و نیرو‌های امدادی دارد.

سرهنگ عبادی افزود: با آغاز فصل سرما و احتمال بارش‌های سنگین در محور‌های کوهستانی، اجرای رزمایش‌های مشترک نقش مؤثری در ارتقای هماهنگی میان پلیس‌راه، راهداری و نیرو‌های امدادی دارد.

رئیس پلیس‌راه استان مازندران تصریح کرد: هدف اصلی ما تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، کاهش حوادث و افزایش سرعت و دقت در واکنش‌های امدادی است و از رانندگان عزیز می‌خواهیم تجهیزات زمستانی را به همراه داشته و هشدار‌های ترافیکی را با دقت دنبال کنند.

هماهنگی، همدلی، تعامل و میزان آمادگی راهداران و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان جاده‌ای جهت عملیات ارتقا ایمنی راه‌ها و همچنین اجرای عملیات راهداری زمستانی از جمله اهداف اصلی این مانور بود.