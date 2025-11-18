«راجا فیصل ممتاز راتھور» عضو حزب مردم پاکستان (PPP)، به عنوان نخست‌وزیر جدید کشمیر پاکستان انتخاب شده و امروز طی مراسمی در شهر مظفرآباد مراسم تحلیف خود را برگزار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، این انتخاب پس از تصویب رای عدم اعتماد علیه «چوہدری انور الحق» نخست‌وزیر پیشین توسط مجلس قانون‌گذاری منطقه صورت گرفت و نشان‌دهنده تغییر مهمی در ساختار سیاسی کشمیر تحت کنترل پاکستان است.

براساس این گزارش انتخاب «راجا فیصل ممتاز راتھور» با حمایت حزب مسلم لیگ نواز که ریاست دولت ائتلافی پاکستان از حزب مردم در پارلمان کشمیر انجام شد و تأکید شده است.

نخست‌وزیر جدید کشمیر پس از مراسم تحلیف با قدردانی از اعتماد مجلس و مردم، اعلام کرد: تمرکز اصلی دولت بر توسعه منطقه، رفاه مردم، امنیت و حل مشکلات عمومی خواهد بود.

راجا فیصل ممتاز راتھور، چهارمین نخست‌وزیر کشمیر پاکستان در چهار سال اخیر و شانزدهمین نخست‌وزیر از زمان برقراری نظام پارلمانی در ۱۹۷۵ است.