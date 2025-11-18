پخش زنده
امروز: -
سنگ بنای تاسیس «دبیرخانه دائمی اجلاس دوسالانه ایرانشناسی» در اختتامیه نخستین اجلاس بینالمللی ایرانشناسی و رونمایی از «نشان ایرانشناسی»، گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این مراسم که با حضور ۵۰ ایرانشناس از ۲۴ کشور در دانشگاه شیراز برگزار شد، دستاوردهای این اجلاس را تشریح کرد.
حسین دیوسالار افزود: در این رویداد، چهار طرح مشترک پژوهشی پایهگذاری شد و حرکت به سمت تاسیس شبکه جهانی ایرانیان شکل گرفت.
معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، طراحی «جایزه ملی ایرانشناسی» و تداوم این نشستهای بینالمللی را عاملی برای گسترش گفتمان علمی و ایرانی دانست.
وی تاکید کرد: این گردهمایی تنها یک همایش علمی نبود، بلکه آیینی از همافزایی دلها و اندیشهها برای شناخت ژرفای تمدنی بود که هنوز در تاریخ میتپد؛ شما ثابت کردید که شناخت ایران، راهی برای شناخت انسان است و ایرانشناسی، زبان مشترک فرهنگهاست.