به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، فوتسونگ نماینده دائم چین در سازمان ملل ، پس از رأی‌گیری شورای امنیت درباره پیش‌نویس قطعنامه(تهیه شده توسط آمریکا) مربوط به اقدامات پس از جنگ در غزه، با ایراد سخنانی ، نگرانی عمیق خود را نسبت به وجود نقص‌هایی در این قطعنامه ابراز کرد.

نماینده دائم چین در سازمان ملل گفت غزه بر اثر دو سال جنگ مداوم ویران شده است. چین از شورای امنیت حمایت می‌کند که هر اقدام لازم را برای تحقق آتش‌بس پایدار، کاهش بحران انسانی و آغاز بازسازی پس از جنگ را انجام دهد تا مردم غزه بار دیگر امید داشته باشند.

او در عین حال افزود: اما قطعنامه‌ای که تازه رای گیری شده و به تصویب رسیده است، در بسیاری از جنبه‌ها دارای نقص بوده و موجب نگرانی عمیق است.

این دیپلمات چینی گفت : اول، کشور تهیه کننده پیش‌نویس خواستار آن شده است که شورای امنیت مجوز تأسیس شورای صلح و نیروهای بین‌المللی ثبات‌بخش را صادر کند. این کشور باید ساختار، محدوده اختیارات و معیارهای مشارکت در آن را به تفصیل توضیح دهد. با این حال، پیش‌نویس قطعنامه این مسائل مهم را به‌طور سطحی و گذرا مطرح کرده است.

دوم، هرگونه اقدامات پس از جنگ در غزه باید به خواست مردم فلسطین احترام بگذارد. پیش‌نویس قطعنامه شرایط حاکمیتی پس از جنگ در غزه را ترسیم کرده است، اما حاکمیت و رهبری فلسطینی‌ها به‌طور کامل نشان داده نشده است.

سوم، پیش‌نویس قطعنامه خواستار آن است که شورای امنیت ماموریت کلی اجرای ترتیبات مدنی و امنیتی در غزه را به شورای صلح بسپارد، اما به جز گزارش کتبی هر شش ماه یکبار، هیچ ساز و کار (مکانیسم) نظارتی و بازبینی دیگری در نظر گرفته نشده است.

چهارم، اعضای شورای امنیت مسئولانه مسائل زیادی را مطرح کردند و نظرات سازنده‌ای ارائه دادند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنها پذیرفته نشد. در حالی که نگرانی‌های جدی و اختلافات عمیق همچنان وجود دارد، اما کشور تهیه کننده پیش‌نویس بر رأی‌گیری و تصویب آن اصرار کرد.

نماینده دائم چین در سازمان ملل گفت: با وجود آن که مشکلات فوق در پیش نویس وجود دارد، با توجه به وضعیت شکننده و جدی غزه، ضرورت حفظ آتش‌بس و اظهارات کشورهای منطقه‌ای و فلسطین، چین رأی ممتنع به پیش‌نویس قطعنامه داد.

شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه ، 26 آبان (۱۷ نوامبر) با ۱۳ رأی موافق، بدون رأی مخالف و دو رأی ممتنع، قطعنامه شماره ۲۸۰۳ را که توسط آمریکا تهیه شده بود، تصویب کرد و برنامه ۲۰ ماده‌ای آمریکا برای پایان دادن درگیری در غزه را تأیید کرد.

این قطعنامه از تأسیس شورای صلح به عنوان نهاد موقت اجرایی در غزه استقبال کرده و مجوز تشکیل نیروهای بین‌المللی ثبات‌دهنده در غزه را صادر کرد. روسیه و چین به این قعطنامه رأی ممتنع دادند.