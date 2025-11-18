پخش زنده
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان لوازم و محتویات خودرو حین سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: در پی اجرای طرح مبارزه با سارقان و متخلفان و کاهش جرایم، ماموران کلانتری ۱۳۳ شهر زیبا حین گشتزنیهای شبانه ۲ سارق را با چهرههای پوشیده حین تخریب درب یک خودرو ۲۰۶ مشاهده و سریعا جهت دستگیری آنها وارد عمل شدند.
این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان با مشاهده ماموران پلیس بلافاصله به صورت پیاده متواری که پس از دقایقی تعقیب و گریز دستگیر و به کلانتری انتقال داده شدند.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: طی بازجوییهای فنی متهمان به ۱۸ فقره سرقت لوازم و تجهیزات خودرو اعتراف و با شناسایی چهار نفر از شکات تحویل مراجع قضایی داده شدند.
سرهنگ افشار به شهروندان توصیه نمود: شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن نمودن خودروهای خود و عدم پارک خودرو در محلهای تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقتها جلوگیری کنند.