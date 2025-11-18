پخش زنده
امیر سرخوش با پیروزی مقابل نماینده اوکراین به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام جهانی اسنوکر راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه جام جهانی اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی که در عمان جریان دارد، امیر سرخوش امروز به مصاف «میخائیل لارکوف» از اوکراین رفت و با نتیجه ۴ بر ۳ صاحب برتری شد.
این دیدار از مرحله یک هشتم نهایی برگزار شد. سرخوش با کسب این پیروزی به مرحله یک چهارم راه یافت و در جمع هشت بازیکن برتر جام جهانی قرار گرفت.
سرخوش در این مرحله از رقابتها با» چانگ یو کیو» دیدار میکند. این دیدار عصر امروز برگزار میشود.
پیش از این و در مرحله یکسیودوم نهایی، علی قرهگوزلو در مصاف با محمد شهاب از امارات با نتیجه سه بر دو و سیاوش مزینی در دیدار مقابل میخائیل لارکوف با نتیجه سه بر یک مغلوب شده و از ادامه رقابتها کنار رفته بودند.