برنامه‌های «سیاحت غرب»، با عنوان «غزه، یک جنایت جمعی»، «شهر امن»، با بررسی تصادفات ۷ ماه پایتخت و «سه به بعد»، برنامه‌ای علمی، سرگرم‌کننده و فرهنگ‌ساز، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

«سیاحت غرب»، «شهر امن» و «سه به بعد»، از قاب تلویزیون

«سیاحت غرب»، «شهر امن» و «سه به بعد»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معرفی سابقۀ فعالیت‌های فرانچسکا آلبانزه (گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در زمینۀ وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین) و بریده‌ای از گزارش اخیر او به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۸ مهر ۱۴۰۴ با عنوان «غزه: یک جنایت جمعی»، در دو قسمت از برنامه سیاحت غرب پخش می‌شود.

فرانچسکا آلبانزه، حقوق‌دان و استاد دانشگاه ایتالیایی، در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حکم شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، فعالیتش را به‌عنوان گزارش‌گر ویژۀ این سازمان در زمینۀ وضعیت حقوق‌بشر در اراضی اشغالی فلسطین آغاز کرد و از همان آغاز خدمت، در برابر جنایات انگشت‌نمای رژیم صهیونیستی مواضع محکمی گرفت.

وی در ادامۀ خدمتش در این مقام نیز، کماکان از هر فرصتی برای برجسته کردن وضعیت ناگوار فلسطینیان استفاده می‌کرد، و پس از آغاز جنگ غزه هم، علی‌رغم همۀ فشار‌ها و تهدیدها، آلبانزه به‌هیچ‌وجه از مواضع اصولی‌اش در برابر رژیم صهیونیستی کوتاه نیامد. آلبانزه یکی از تندترین نقد‌های ساختاری‌اش به آن سیستم درهم‌تنیدۀ جهانی (متشکل از نهاد‌های حکومتی و خصوصی) که حامی اسرائیل‌اند را در گزارشی با عنوان «از اقتصاد اشغال‌گری تا اقتصاد نسل‌کشی» آورد که در نیمۀ تیرماه ۱۴۰۴ تقدیم سازمان ملل متحد شد. قوّت صدا و گزارش‌های او تا آن حد بود که ایالات متحده، حامی اصلی اسرائیل، را وادار کرد که در یک اقدام کم‌سابقه، در ۱۸ تیر ۱۴۰۴ این مقام سازمان ملل متحد را به فهرست افراد تحریم‌شده‌اش اضافه کند. اما تحریم‌ها و فشار‌های مستقیم ایالات متحده نیز او را از ادامه‌دادن راهش منصرف نکرد. آلبانزه در ادامۀ فعالیت مستمر خود در دفاع از حقوق فلسطینیان، روز ۲۸ مهر ۱۴۰۴ یک گزارش انتقادی تند دیگر را با عنوان «غزه: یک جنایت جمعی» تسلیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرد.

آنچه در این دو قسمت از برنامه «سیاحت غرب» پخش می‌شود، بریده‌ای از گزارش مفصل فرانچسکا آلبانزه است. این دو قسمت روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

برنامه «شهر امن»، چهارشنبه ۲۸ آبان‌، به بررسی آمار و عوامل تصادفات ۷ ماهه تهران می‌پردازد.

این برنامه با حضور رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، پخش می شود و به تحلیل مهم‌ترین عوامل تصادفات از جمله خطای انسانی، نقاط حادثه‌خیز، سرعت و سبقت غیرمجاز می‌پردازد. همچنین کیفیت وسایل نقلیه و استاندارد‌های مسیر به عنوان عوامل مؤثر در تصادفات فوتی بررسی خواهد شد.

برنامه «شهر امن»، به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای محمودرضا قدیریان، روز‌های زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه تلویزیونی «سه به بعد»، به تهیه‌کنندگی مهدی صابر درویش، هر روز ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود. ­اجرای برنامه بر عهده شهاب عباسی و سیاوش مفیدی است و ساختاری مجله‌ای دارد که شامل مباحث علمی و سئوالاتی مشابه مسابقه‌های «آیا می‌دانید»، بخش‌های ورزشی و طبیعت‌گردی است.

یکی از محور‌های مهم برنامه، توجه به طبیعت و جوانان فعال در این حوزه است. طبیعت گردان و فعالان محیط زیست از شهر‌ها و استان‌های مختلف کشور با حضور در برنامه؛ جاذبه‌های ایران را معرفی می‌کنند.

یکی از بخش‌های اصلی برنامه، معرفی موفقیت‌ها و دستاورد‌های علمی، صنعتی و فرهنگی کشور است. این بخش با همکاری خبرنگاران علم و فناوری و بخش رکورد وزارت ورزش، هر هفته یک رکورد ملی یا آسیایی را ثبت می‌کند.

­«سه به بعد»، بخش دیگری به نام «آدم حسابی‌ها» دارد که با هدف فرهنگ‌سازی رفتار‌های خوب و انسانی در جامعه طراحی شده است. در این بخش، عکس‌ها و ویدئو‌هایی از رفتار‌های درست در فضای مجازی به نمایش گذاشته می‌شود.

کارگردانی این برنامه را شهاب عباسی بر عهده دارد. مجریان برنامه شهاب عباسی و سیاوش مفیدی است.