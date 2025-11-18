پخش زنده
مردم شهید پرور هرمزگان فردا چهارشنبه ۲۸ آبان، میزبان ۱۴ شهید گمنام هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان گفت: پیکر مطهر شهدا فردا ساعت ۹ صبح، با استقبال مردم از فرودگاه بین المللی بندرعباس وارد استان میشود.
سرهنگ رضا رکن الدینی افزود: شهدا پس از تشییع در شش شهرستان استان به خاک سپرده میشوند.
وی گفت: از سوم آذر سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) تا ۱۳ شهادت حضرتام البنین (س)، شهدا در شهرستانهای بندرعباس، میناب، رودان، حاجی آباد، بشاگرد و جاسک تشییع و تدفین میشوند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان افزود: شهرستان بندرعباس میزبان پنج شهید، میناب سه، رودان و حاجیآباد هر کدام دو شهید، بندرجاسک یک و شهرستان بشاگرد میزبان یک شهید گمنام است.