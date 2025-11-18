پخش زنده
۱۸ کانون آلوده تب برفکی در استان اصفهان شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۸ کانون بیماری ناشی از شیوع ویروس اگزوتیک تب برفکی در استان اصفهان شناسایی شده است، گفت: این بیماری در بین دامهای سنگین و در ۵ شهرستان اصفهان، شاهین شهر و میمه، خمینی شهر، فلاورجان و نجفآباد شناسایی شده است.
شهرام موحدی ادامه داد: در چهار هفته اخیر نیز واکسیناسیون ویژه علیه سویه اگزوتیک به شکل شبانهروزی در استان در دستور کار قرار گرفته و بیش از ۴۳۴ هزار و ۶۳۸ دام سنگین و ۳۰ هزار گوسفند واکسینه شدهاند.
وی گفت: براساس مدلهای همه گیری، پیشبینی شده بود، اگر بحران در اصفهان رخ دهد، تا ۲۶ هزار رأس دام تلف و ۱۲۰ هزار رأس به کشتارگاه ارسال شوند و بیش از ۵.۲ تریلیون تومان خسارت مستقیم وارد شود، اما با مداخله سریع و همکاری همه نهادها، تلفات ناشی از این ویروس تا امروز صفر بوده و تنها حدود ۵۰۰ رأس جهت کنترل بیماری به کشتارگاهها ارسال شده است.
مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: بیماریهای ویروسی دام از جمله تب برفکی، بهدلیل ماهیت انتشار سریع و تعدد انواع ویروسی، از معضلات بزرگ حوزه بهداشت دام محسوب میشوند.
وی با اشاره به اینکه ویروس تب برفکی دارای هفت سویه اصلی و بیش از ۶۰ زیرسویه و فرعی است، افزود:ای تنوع زیاد، مهار بیماری را بسیار دشوار میکند.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد: قدرت انتشار ویروس تب برفکی (شاخص آرزیرو ۲۵) پنج برابر ویروس کروناست، در حالی که کرونا با آرزیرو ۵ میلیونها نفر را مبتلا کرد، بنابراین کنترل بیماری با چنین قدرت انتقال، کار بسیار سنگینی است.
موحدی با اشاره به تراکم بالای دامداریهای اصفهان و رتبه نخست استان در تولید شیر کشور گفت: این تراکم بالا که یکی از افتخارات تولیدی استان است، در زمان شیوع ویروس به منزله زنگ خطر محسوب میشود و کنترل بیماری در چنین شرایطی نیازمند واکنش سریع و هماهنگ است.