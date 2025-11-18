دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد : کشور به طور کامل آماده مقابله با هرگونه تهدید خارجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضازاده در سلماس گفت: طرح‌های مدون و اقدامات لازم برای مقابله با تهدیدات دشمنان آماده شده و کشور در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد.

او همچنین افزود: آمادگی کامل برای دفاع از ایران اسلامی وجود دارد و در صورت هرگونه تجاوز، پاسخ محکم و قاطعی خواهیم داد.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ امنیت ملی و مرز‌های کشور تأکید دارد و اقدامات دفاعی خود را با توجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای به‌روز می‌کند.