هدف گذ اری اجلاس استانداران استانهای ساحلی خزر؛
همکاری و گسترش ارتباطات به کشورهای حوزه خزر
آقای عباس عراقچی وزیر خارجه گفت : من مطمئن هستم که اجلاس بینالمللی استانداران استانهای ساحلی دریای خزر در پیشبرد همکاری بین کشورهای این حوزه خزر و گسترش ارتباطات بسیار موثراست.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران در حاشیه اجلاس بینالمللی استانداران استانهای ساحلی دریای خزر گفت : خیلی خوشحالم که امروز ما در شهر زیبای رشت اولین اجلاس استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر را برگزار کردیم این اجلاس در راستای گسترش سیاست حسن همسایگی جمهوری اسلامی ایران است. رابطه ما با همسایگانمان الحمدلله به خصوص در حوزه دریای خزر که از اهمیت ویژه برخوردار هست، در مسیر پیشرفت قرار دارد.
وزیر خارجه افزود : ما اجلاسهای سران کشورهای حوزه خلیج حوزه خزر را داشتیم، اجلاس وزرای خارجه را داریم، وزرای تخصصی هر از چند گاهی نیز تشکیل میشود. این یک ابتکار جدیدی است که استاندارهای به اصطلاح همجوار در دریای خزر در ۵ کشوری که در حوزه خزر قرار دارند ملاقات کنند. از استانداری گیلان به خاطر میزبانی این جلسه و از فرمانداری رشت و همینطور از استانداران محترم تشکر می کنم.
آقای عراقچی گفت : استانداران مازندران و گلستان و استانداران از کشورهای آذربایجان قزاقستان ترکمنستان و روسیه مشارکت کردند. هدف این جلسه این است که استانهایی که در جوار دریای خزر در این پنج کشور قراردارند، با ظرفیتهای یکدیگر آشنا شوند، با مشکلات موجود هم آشناشوند، هم در جهت حل مشکلات زیست محیطی همفکری کنند. از آن طرف ظرفیت های بسیار خوبی برای مسیرهای ترانزیتی و همکاری در حوزه انرژی و گردشگری است. استانداران حتما به اینکه این ظرفیتها بهتر و بیشتر استفاده شود، کمک می کنند. این حرکت امروز همچنین در جهت دیپلماسی استانی هست که وزارت امور خارجه چندی هست که شروع کرده است. در این نشست ما دیپلماسی استانی را یک مرحله جلوتر بردیم و بعد منطقه به آن دادیم.
وزیر خارجه در ادامه گفت : استانداران به اصطلاح کشورهای منطقه با استانداران همتای خودشان در ایران ملاقات میکنند و ظرفیتهای خو را به اشتراک میگذارد. من مطمئن هستم که این نشست در پیشبرد همکاری بین کشورهای حوزه خزر و گسترش ارتباطات و رایزنیها می تواند بسیار موثر باشد و اطمینان دارم که نتیجه خوبی از این جلسه گرفته خواهد شد.