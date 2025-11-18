معرفی برگزیدگان سی و دومین جشنواره کتاب سال دانشجویی
سی و دومین کتاب سال دانشجویی با حضور جمعی از منتخبان و علاقهمندان به علم و دانش، با معرفی ۷ اثر برتر در بخشهای تالیف و ترجمه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
در چهارمین روز از هفته کتاب و کتاب خوانی، سی و دومین جشنواره کتاب سال دانشجویی به همت جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
در این مراسم، ۷ اثر برگزیده در قالب تالیف و ترجمه، ۱۰ اثر شایسته تقدیر و ۵ ناشر همراه با دست نوشتهها و ترجمههای دانشجویی نتیجه این دوره از کتاب سال دانشجویی است.
در این مراسم، محمود مهرداد شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اهمیت کتاب، ثبت و نشر آثار و یافتههای علمی گفت: امروزه شاید هزاران مطلب علمی را در تلفن همراه جای داد و مطالعه کرد، اما هیچ چیز لذت کتاب خوانی از روی جلد صحافی آنرا نمیگیرد.