ضرورت توسعه همکاری‌های بندری و دریایی در شمال کشور ضرورت توسعه همکاری‌های بندری و دریایی در شمال کشور ضرورت توسعه همکاری‌های بندری و دریایی در شمال کشور ضرورت توسعه همکاری‌های بندری و دریایی در شمال کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با حضور در منطقه آزاد انزلی، روند تحول زیرساخت‌های بندری و لجستیکی این منطقه و جایگاه آن در شبکه حمل‌ونقل کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

این بازدید فرصتی برای گفت‌و‌گو‌های کارشناسی درباره چشم‌انداز توسعه دریامحور شمال کشور و تقویت نقش بندر کاسپین در مسیر‌های ترانزیتی بین‌المللی بود.

در جریان بازدید از اسکله‌ها، محوطه‌های عملیاتی، پایانه‌های کالایی و طرح‌های توسعه‌ای بندر کاسپین، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گزارشی از دستاورد‌های منطقه در حوزه حمل‌ونقل دریایی، رشد عملیات کانتینری، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و ظرفیت‌های در حال بهره‌برداری ارائه کرد.

سعید رسولی نیز با اشاره به موقعیت ویژه منطقه آزاد انزلی در اتصال کریدور‌های شمال–جنوب و شرق–غرب، تأکید کرد که بندر کاسپین می‌تواند به یکی از موتور‌های محرک تجارت دریایی کشور تبدیل شود.

وی بر ضرورت تسریع در هماهنگی‌های اجرایی، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و پیگیری پروژه‌های مشترک دو مجموعه برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.