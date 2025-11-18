مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اصفهان: تا پایان برنامه هفتم، تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در حاشیه نشست تولید کنندگان و تشکل‌های تعاونی روستایی استان اصفهان با بیان اینکه تنظیم بازار محصولات سیب زمینی، پیاز، میوه پایان سال از جمله پرتقال و سیب درختی همچنین خرما به این سازمان واگذار شده است گفت: مجموعه تشکل‌ها امسال کار ارزشمندی که انجام دادنداین بود که خودشان در قالب کشت قراردادی برای ذخایر اقدام به کشت کردند.

محمدرضا طلایی در خصوص تأمین نهاده‌ها هم گفت: حدود سه میلیون کالا در انبار‌های بنادر، لنگرگاه‌ها و در روی آب هست و درصورت تأمین ارز واردکنندگان، در کمتر از ۲۴ ساعت این کالا‌ها حمل می‌شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه با بیان اینکه بیش از هشت هزارو ۵۰۰ تشکل‌های شهرستانی و استانی و افزون بر ۲۱ اتحادیه ملی و انجمن زیر مجموعه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران فعالیت می‌کند گفت: تا پایان برنامه هفتم، تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت روستا بازار‌ها در کشور، فرصتی برای رونق اقتصاد محلی و حذف واسطه گری است گفت: روستابازار‌ها از فروشگاه‌های ۷۰ مترمربعی تا فروشگاه‌های تا ۵۰ غرفه تخصصی تشکیل شده است.

طلایی اضافه کرد: راه اندازی سه هزار روستا بازار تا پایان دولت، از برنامه‌های دولت چهاردهم است که ۵۰۰ مرکز تا پایان امسال راه اندازی می‌شود.

مدیرسازمان تعاون روستایی استان اصفهان هم گفت: ظرفیت خوبی در این استان درحوزه تشکل‌های زیرمجموعه این سازمان شکل گرفته از جمله برنامه‌هایی در بخش صنایع تبدیلی از جمله در حال احداث بودن پالایشگاه شیر به ارزش ۱۵ همت همچنین بخش‌های سردخانه، بسته بندی و گیاهان دارویی است و تا پایان دولت چهاردهم، ۲۰۰ روستا بازار در این استان راه اندازی می‌شود.

محسن حاج عابدی افزود: با توجه به ذخیره سازی‌ها هیچ نگرانی برای توزیع کالا‌های اساسی و میوه شب عید نداریم.

تعاون روستایی و پایداری بازار مرتبط با کالا‌های اساسی با تقویت ذخایر راهبردی وضع تنظیم بازار برخی محصولات کشاورزی، تأمین نهاده‌های دامی و استمرار راه اندازی روستا بازار‌ها در نشست تولید کنندگان و تشکل‌های تعاونی روستایی استان اصفهان بررسی شد.

استان اصفهان یکی از ظرفیت‌های ردیف ملی یکم تا پنجم کشور را در بخش کشاورزی از جمله تولید شیر و گوشت دارد.