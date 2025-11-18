تفاهم نامه سرمایه گذاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس این تفاهم نامه که به امضای آقای محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران و مهدی حیدری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران رسید، مقرر شد وزارت اقتصاد با ریل گذاری و بسترسازی، سرمایه‌های مردم از قبیل طلا و ارز انباشه و همچنین سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را جذب و برای تامین منابع موردنیاز واحد‌های تولیدی و معدنی در اختیار آنها قرار می‌دهد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ ۵ و ۲ دهم درصد از رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده در برنامه هفتم باید از طریق تشکیل سرمایه تحقق یابد.

رئیس اتاق تهران در حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: مدتهاست که با سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران بحث‌هایی داشتیم که چگونه می‌توانیم با همکاری هم نرخ تشکیل سرمایه را افزایش بدهیم.

آقای نجفی عرب با اشاره به انباشت زیاد دلار و طلا در خانه‌های مردم افزود: مسیر‌هایی برای تامین سرمایه وجود دارد یکی از این مسیرها، جذب دلار و طلای انباشته شده در خانه‌های مردم است که می‌توان با بسترسازی مناسب و جلب اعتماد مردم به سوددهی این سرمایه گذاری‌ها بخشی از این منابع را جذب کرد.

وی گفت: همچنین سرمایه‌های ایرانیان خارج کشور هم می‌تواند به عنوان یکی از منابع در نظر گرفته شود که اگر اعتمادسازی شود و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری برای آنها تضمین شود می‌توانیم این سرمایه‌های هنگفت را جذب و در خدمت تولید و توسعه کشور قرار دهیم.