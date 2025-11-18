

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مسابقات پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی کارگران و فرزندان کارگر مازندران، انتخابی کشور و گرامیداشت ۱۵ شهید خوشنام شهرستان محمودآباددر سالن ورزشی حسین توکلی شهرستان محمودآباد برگزار شد.

در این رقابت‌ها بیش از ۱۰۰ ورزشکار از ۱۵ شهرستان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت یک روز باهم رقابت کردند.

در رده سنی نوجوانان قائمشهر قهرمان شد و تیم‌های کلاردشت و نوشهر به ترتیب دوم و سوم شدند، در رده سنی جوانان مقام نخست به تیم محمودآباد رسید، نوشهر نایب قهرمان شد و فریدونکنار در جایگاه سوم ایستاد و در رده سنی بزرگسالان نیز تیم‌های نوشهر، ساری و محمودآباد به ترتیب عنوان‌های اول تا سوم را کسب کردند.

تیم محمودآباد با حضور ۱۸ ورزشکار در این رقابت‌ها موفق به کسب ۴ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۴ مدال برنز شد.