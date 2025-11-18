با اجرای طرح «شهر من، شهر نماز» ، دانش آموزان نقده ای در ۴ ماه گام به گام و با آموزش‌های ساده و خلاق با نماز آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح شهر نماز با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش ، ادارات کل استان‌ها و ستاد اقامه نماز کشور با بیش از ۱۲ خلاقیت شامل سرود ملی شهر نماز، شهید شهرنماز، برگزاری جشن شهر نماز، برپایی نمایشکاه عکس کودکان و خواندن هزارنفری نماز دورکعتی اجرا می‌شود.

مدیر موسسه قران و عترت ریحانه النبی شهر ری و مبدع و مدیر کشوری طرح ملی شهر من شهر نماز شهر گفت: این طرح یک جریان احیای سنت نماز شیرین برای کودکان است که با اهدای کتاب و آموزش رایگان به مربیان پایه اول یک شهر و اختصاص هفته‌ای ۱۵ دقیقه به آموزش نماز با شیوه کودکانه و ابزار آموزشی اجرا می شود .

مهدی فاضلی مهرآبادی با اشاره به اجرای این طرح در ۲۳ استان کشور افزود: این طرح با هدف احیای سنت‌های نماز آسان و شیرین برای نسل‌های آینده، امسال در ده استان اجرا می‌شود تا کودکان در ۴ ماه گام به گام و با آموزش‌های ساده و خلاق با نماز آشنا شوند.

شهر من، شهر نماز در شهرستان‌های میاندوآب، مهاباد، نقده و ارومیه در حال اجراست.