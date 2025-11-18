پخش زنده
جانشین فرماندهی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) اصفهان: تفکر بسیجی مؤثرترین پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی در ۴۷ سال گذشته بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرماندهی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان در آیین تجلیل از ۹۰ بسیجی نمونه ونخبه جوان نوجوان در عرصههای علمی، قرآنی، ورزشی و هنری منطقه جوی آباد، وازیچه و اندوان خمینی شهر گفت: بسیج تشکلی است که حضورش برای جامعه حیاتی است و بسیاری از توطئهها، فشارها و طراحیهای دشمنان باهمین روحیه بسیجی مردم خنثی شده است.
سردار علی فتحیان با اشاره به تلاش قدرتهای بزرگ برای تضعیف ملتها گفت: دشمنان ملت ایران هیچگاه تردیدی نداشتند که باید روحیه مقاومت را هدف قرار دهند. اما تفکر بسیجی در برابر این هجمهها سدّ محکمی ایجاد کرده و نگذاشته ملت از ارزشها و هویت خود جدا شود.
به گفته فتحیان یکی از برترین مزیتهای انقلاب ما این است که نسل مؤسس انقلاب، فرهنگ و روحیه بسیجی را به نسلهای بعد منتقل کرده است.
وی افزود: بسیج یک چتر فراگیر است واز نخبگان علمی، چون کاظمی آشتیانی گرفته تا فرماندهان میدانی، چون حاج قاسم سلیمانی و شهید همدانی، همه در ذیل این تفکر قرار دارند بنابراین بسیجی بودن محدود به یک لباس یا یک سازمان نیست، یک روحیه و یک مکتب فکری است.
سردار فتحیان با بیان اینکه امروز بسیج بزرگترین تکیهگاه مردمی نظام اسلامی است، گفت: دشمنان بارها تلاش کردند انسجام بسیج را کم کنند، پایگاهها را بیرونق نشان دهند و بسیجیان را تخریب کنند، اما خداوند هر روز بر عظمت این شجره طیبه افزوده است.