رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب از مهر و موم شدن ۱۰ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی با حکم مراجع قضایی در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: ۱۰ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی با حکم مراجع قضایی در این شهرستان شناسایی و مهر و موم شد.
یوسف روستا اظهار کرد: در جریان بازرسیهای انجام گرفته مشخص شد که برخی افراد غیر دندانپزشک با دخالت مستقیم در امور درمانی اقدام به ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی میکردند.
وی افزود: در همین راستا هشت مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و دو درمانگاه متخلف که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، شناسایی و نسبت به توقف فعالیت آنها اقدام شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: مراکز مهر و موم شده طی یک هفته گذشته شناسایی شدند و فعالیتهای غیرقانونی آنها شامل درمانهای حساس دندانپزشکی، کشیدن دندان، پرکردن و ترمیم دندانها توسط افراد فاقد صلاحیت بوده است.
روستا بیان کرد: سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است و هیچگونه مماشاتی با مراکز غیرمجاز صورت نخواهد گرفت و هر فعالیت درمانی بدون مجوز و خارج از چارچوب قانونی، تهدیدی مستقیم برای جان شهروندان محسوب میشود و با آن بهصورت جدی و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی میاندوآب همچنین از افرادی که ممکن است بهطور آگاهانه یا ناآگاهانه در فعالیتهای غیرقانونی حوزه دندانپزشکی مشارکت داشته باشند، خواست پیش از برخورد قانونی، فعالیت خود را متوقف کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد که برای دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی تنها به مراکز دارای مجوز رسمی مراجعه کرده و هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرقانونی را از طریق سامانه ملی ۱۹۰ گزارش دهند.