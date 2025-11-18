پخش زنده
خیران گلپایگانی بیش از هزار میلیارد ریال در حوزه بهداشت و درمان این شهرستان هزینه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرماندار گلپایگان در جلسه توان افزایی سازمانهای مردم نهاد گفت: خیران نیکاندیش این شهرستان در یک سال گذشته بیش از هزار میلیارد ریال در حوزه بهداشت و درمان، شهرستان گلپایگان هزینه کردند.
مهدی سرلک با بیان اینکه این کمکها در بخشهای مختلفی همچون توسعه زیرساختهای درمانی، خرید تجهیزات پزشکی، حمایت از بیماران نیازمند وتکمیل طرحهای عمرانی حوزه سلامت هزینه شده است افزود: تاکنون ۲۳ مجوز فعالیت برای سازمانهای مردم نهاد در این شهرستان گلپایگان صادر شده و این سمنها درحوزههای اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست، سلامت، خدماترسانی، نیکوکاری و جوانان فعالیت دارند.
معاون فرماندار گلپایگان از برگزاری انتخابات شورای سازمانهای مردمنهاد گلپایگان در ۲۴ آذر امسال هم خبر داد و گفت: سمنها با حضور فعال خود در این انتخابات میتوانند زمینه برنامهریزی دقیقتر، پیگیری مطالبات مردمی و اجرای طرحهای اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنند.
در پایان این جلسه ازمدیران سازمانهای مردم نهاد گلپایگان با اهدای لوح تجلیل شد.