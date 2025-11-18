پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش با حضور در نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت: آموزش و پرورش نقطه آغاز و پیشانی آموزش عمومی قرآن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در شصت و هفتمین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی که امروز سهشنبه ۲۷ آبان در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در مسیر توسعه آموزش عمومی قرآن کریم در این وزارتخانه، گفت: وزارت آموزش و پرورش با توجه به گستردگی جامعه هدف خود در دو بخش معلمان و فرهنگیان و دانشآموزان، در دوره جدید کارهایی در دستور کار خود قرار داده است که تشکیل و تجهیز مدارس حفظ قرآن از جمله آنهاست.
علیرضا کاظمی ادامه داد: دیگر مأموریتهایی که به کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن محول شده، دستورالعملی تدوین و تنظیم شده است که با نظارت مستقیم اینجانب تاکنون شش بار ویرایش شده است.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: شخصاً اعتقاد دارم در بحث آموزش قرآن و توسعه آن در آموزش و پرورش باید از شیوهای که در دانشگاه فرهنگیان دربارۀ موضوع نماز اجرا شده است، تبعیت کنیم؛ در شورای عالی نماز وزارت آموزش و پرورش به این نکته توجه شد که معلم در مدرسه برای ترویج فرهنگ نماز در میان دانشآموزان به چه مواردی نیازمند است. سرفصلهایی، چون احکام، ارکان و فلسفه نماز و مهارتهایی که یک مربی پرورشی باید آن را در زمینه نهادینه کردن نماز در مدارس مورد توجه قرار دهد، تا رسیدن به نقطه مطلوب در نظر گرفته شد.
آقای کاظمی ادامه داد: در مورد قرآن نیز قصد داریم از این شیوه تبعیت کنیم و مشابه آن را به اجرا درآوریم تا پس از این مدرک فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان برای فعالیت حرفهای مورد تأیید قرار نگیرد، مگر آنکه به موازات آن گواهینامه صلاحیت آن فرد در امر روخوانی و روانخوانی قرآن نیز صادر شود و به طور جدی به ویژه دربارۀ مربیان و آموزگاران مقاطع پیشدبستانی و ابتدایی پیگیر این مطلوب هستیم.
در این نشست همچنین محمدرضا مسیبزاده دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور دربارۀ اقدامات این کمیسیون در دوره مدیریت جدید گزارشی ارائه داد و گفت: برگزاری نشست هماندیشی با نخبگان قرآنی برای طراحی نقشه راه این کمیسیون، ایجاد شورای سیاستگذاری و اندیشهورز با حضور ۳۴۰ نخبه و کارشناس قرآنی، که تاکنون شش نشست آن برگزار شده، از جمله آنهاست.
آقای مسیبزاده با اشاره به اینکه اجراییکردن سند توسعه راهبردی آموزش عمومی قرآن مهمترین مأموریت این کمیسیون است، افزود: ابلاغ دستور وزیر آموزش و پرورش به ادارات تابعه در کل استانها برای استفاده موسسات قرآنی از فضای آموزشی موجود، یکی از نکات اجرایی کردن سند توسعه راهبردی آموزش عمومی قرآن است که این کار با هماهنگی و همکاری اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآنی به انجام رسیده و در حال تکمیل است.
وی با اشاره به تشکیل جلسات مشورتی در داخل و خارج از بدنه آموزش و پرورش، از فعالسازی چهار کارگروه کمیسیون آموزش عمومی قرآن خبر داد و گفت: ذیل این اقدام کارگروه آموزش عمومی قرآن در استانها و دیگر مناطق آموزش و پرورش کشور تشکیل شده است که نزدیک به ۱۶ هزار نفر از مدیران مدارس و کارشناسان قرآنی عضو این کارگروهها هستند و قرار است نشست آتی کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن را به شکل برخط با حضور همگی اعضا برگزار کنیم.
دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور تأکید کرد: از دیگر اقدامات این کمیسیون انجام پایش با همکاری پژوهشگاه تعلیم و تربیت است و در این راستا اقدامات عملی انجام شده است. پیشبرد سند راهبردی آموزش عمومی قرآن را با حضور نمایندگان عضو مورد بررسی قرار دادیم تا موانع و چالشهای پیش رو به منظور نیل به شرایط مطلوب احصا و مرتفع شود.
آقای مسیبزاده گفت: تدوین قرآن درسی مهدها و پیشدبستانیها از دیگر اقدامات راهبردی این کمیسیون است و با توجه به تأکید وزیر آموزش و پرورش دربارۀ نهادینه شدن انس و آموزش قرآن از مهدهای کودک، جلسهای نیز به منظور هماندیشی در این زمینه با حضور نمایندگانی از مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد، مرکز قرآن و عترت آستان قدس رضوی و سازمان تعلیم و تربیت کودک برگزار شد.
وی با اشاره به آغاز طرح سامانه آموزش عمومی قرآن، ادامه داد: تدوین و ارائه فصلنامه تخصصی رحیق و کتاب دستنامه کمیسیون از جمله دیگر اقدامات انجام شده در زمینه تمرکز و هدفمندسازی فعالیتهای این کمیسیون است.
دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور گفت: همچنین با گردآوری کتابی با عنوان «نورنگار» که رونمایی شد، قصد داریم اقدامات مرتبط با هوش مصنوعی در زمینه توسعه آموزش عمومی قرآن را مورد توجه قرار دهیم.
آقای مسیب زاده اضافه کرد: ایجاد و تجهیز مدارس حفظمحور براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه، پیگیری و توسعه طرح «اتقان» در زمینه آموزش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و دیگر معلمان شاغل در آموزش و پرورش از جمله اقدامات مؤثر این کمیسیون است و در حال حاضر سیدرصد از معلمان با سابقۀ زیر ۱۰ سال تدریس، در اولویت این کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن هستند.