تأکید بر کاهش نیمی از معتادان متجاهر تا پایان برنامه هفتم
معاون سیاسی استاندار ایلام گفت: تحقق کاهش ۵۰ درصدی معتادان متجاهر تا پایان برنامه هفتم تنها با همافزایی دستگاهها ممکن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «تاجالدین صالحیان» معاون سیاسی استاندار ایلام در نشست کمیته توسعه مشارکتهای مردمی بر لزوم کاهش ۵۰ درصدی معتادان متجاهر تا پایان برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و اظهار داشت: تحقق این هدف را نیازمند همکاری همه دستگاهها دانست.
وی با بیان اینکه اعتیاد منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی است، افزود: معتاد متجاهر تنها یک بیمار نیست و حضور او میتواند زمینهساز آسیبهایی از سرقت تا بیماریهای خطرناک باشد، بنابراین جمعآوری و درمان وی به معنای درمان جامعه است.
صالحیان رویکرد دولت چهاردهم را توسعه و تجهیز مراکز ماده ۱۶ عنوان کرد و یادآور شد: تمامی دستگاهها از وزارت کشور تا بهزیستی و نهاد ریاستجمهوری موظف به پیگیری این روند هستند.
معاون سیاسی استاندار ایلام همچنین نقش پیشگیری را اساسی دانست و تأکید کرد: آموزش و پرورش، بهزیستی، نهادهای فرهنگی و نیروی انتظامی باید از دوره ابتدایی در زمینه فرهنگسازی و مراقبت اجتماعی فعالتر عمل کنند.