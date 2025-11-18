افتتاح هنرستان خیرساز در فریدونکنار
هنرستان خیرساز مرحوم حجتالله نصیری در فریدونکنار با حضور معاون وزیر آموزشوپرورش بهره برداری شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ آیین افتتاح هنرستان خیرساز مرحوم حجتالله نصیری شهرستان فریدونکنار با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از مسئولان شهرستانی و محلی برگزار شد.
این هنرستان در زمینی با ۳۵۰۰ متر مربع محوطهسازی احداث شده و شامل ساختمان اصلی سهطبقه با زیربنای ۲۱۰۰ متر مربع، ۲۱ کلاس آموزشی، ۹۵ متر مربع فضای سرایداری و ۷۵ متر مربع سرویسهای بهداشتی است.
عملیات ساخت این طرح آموزشی با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان به ثمر رسیده است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس در آیین افتتاح این هنرستان با قدردانی از نیت و اقدام ارزشمند مرحوم نصیری گفت: ساخت مدرسه، بهویژه هنرستان مهارتمحور، از ماندگارترین کارهای خیر است و آثار آن تا نسلهای آینده در جامعه باقی میماند.
خانمحمدی افزود: هر دانشآموزی که در این هنرستان به مهارت و خدمت برسد، ادامهدهنده خیرات مرحوم نصیری خواهد بود.
او ابراز امیدواری کرد این مرکز آموزشی به الگویی برای مدارس خیرساز کشور تبدیل شود.