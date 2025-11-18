تاکید نخستوزیران عضو شانگهای بر مقابله با یکجانبهگرایی
بیست و چهارمین اجلاس نخستوزیران کشورهای عضو سازمان شانگهای با تاکید اعضا بر ضرورت همکاری در راستای تقویت چندجانبهگرایی و مقابله با یکجانبهگرایی در مسکو برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو ، بیست و چهارمین اجلاس نخستوزیران کشورهای عضو سازمان شانگهای ، با تاکید نخستوزیران و روسای هیاتهای ۱۰ کشور عضو و ۲۲ کشور ناظر و شریک بر ضرورت همکاری در راستای تقویت چندجانبهگرایی و مقابله با یکجانبهگرایی در مسکو برگزار شد.
محمدرضا عارف ، معاون اول رئیس جمهور کشورمان در آغاز نشست مجمع عمومی این نشست گفت : اجلاس شانگهای نه تنها فرصتی برای مرور دستاوردهای اقتصادی و سازمانی ماست، بلکه مجالی برای گفتوگو درباره مسیر نوسازی و ارتقای فعالیتهای سازمان در شرایط پرتحول کنونی جهان نیز به شمار میرود. وی افزود : جهان امروز ، دگرگونی های عمیق سیاسی، اقتصادی و فناوری را تجربه میکند و نظام بینالمللی در حال گذار به مرحلهای تازه است ، که در آن، رشد اقتصادهای نوظهور، تحولات فناورانه و افزایش تعاملات منطقهای، چهرهی جدیدی از صحنه بین المللی را رقم میزند. آقای عارف تاکید کرد : نظام بینالمللی مبتنی بر یکجانبهگرایی، دیگر با واقعیتهای نوین جهان همخوانی ندارد. وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن محکوم کردن مجدد حملات تجاوزکارانه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران گفت : این تجاوز با حمایت و همراهی آمریکا صورت گرفت و شاهد بی عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. وی افزود : تاکید می کنم که حمله به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران، کشتار بیرحمانه غیرنظامیان و عملیات جنایتکارانه علیه نیروهای نظامی خارج از مأموریت، استادان دانشگاه و کشتنزنان و کودکان و شهروندان عادی، نقض فاحش موازین بینالمللی و مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. معاون اول رئیس جمهور گفت : اگرچه جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر تبعات یکجانبهگرایی آمریکا و نیز جنایات رژیم صهیونیستی است، با اینحال، ما از وظایف و مسئولیتهای خود به عنوان یک بازیگر فعال، جدی و اثرگذار در عرصه مناسبات اقتصادی و توسعه ای چندجانبه و منطقهای غافل نبوده و نیستیم. آقای عارف خاطرنشان کرد : جمهوری اسلامی ایران، همواره از چندجانبهگرایی واقعی، احترام به منشور ملل متحد و مقابله با سوءاستفاده از نهادهای بینالمللی حمایت کرده و معتقد است که امنیت، توسعه و عدالت جهانی تنها از طریق همکاری برابر ملتها و پایاندادن به سیاست تحریم و فشار حاصل میشود. وی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت : وضعیتی که مردم مظلوم غزه با تحمیل قحطی و گرسنگی از سوی رژیم صهیونیستی مواجه هستند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و ادامه نسلکشی بوده و بشدت محکوم است. وی افزود : ما نیازمند تاب آوری های جمعی در مقابل شوکهای آینده هستیم؛ شوکهایی همچون ناامنی انرژی، ناامنی غذائی، تغییرات اقلیمی، تهدیدات ناشی از فناوریهای جدید و خطرات رو به افزایش ناشی از انحصار و سیطره موجود در نظامهای مالی و پولی جهانی را نمی توان نادیده گرفت، لذا نیازمند حرکت جمعی بسوی درهم تنیدگیِ اقتصادی و شکل دهی به اقتصادهای تاب آورِ ملی و منطقه ای هستیم. محمدرضا عارف تصریح کرد : سازمان همکاری شانگهای باید به یکی از موتورهای محرک همگرایی اقتصادی در منطقه تبدیل شود و ظرفیتهای گستردهی انسانی، منابع غنی طبیعی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و زیرساختهای رو به توسعه در میان اعضای این سازمان، فرصتهای کمنظیری برای گسترش همکاریها در اختیار ما قرار داده است. وی افزود : ما بر این باور هستیم که تعمیق همکاریهای تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی در میان اعضا، ناظران و شرکای گفتوگو، باید محور اصلی فعالیتهای آتی سازمان باشد.