طرح هادی با معبر گشایی، سنگ فرش واحداث آبندان شاهکوه سفلی را به روستای پویا تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ دهیار روستای شاهکوه سفلی گفت:

زینب سادات میراحمدی افزود :طرح هادی، مهمترین ابزار توسعه مناطق روستایی است و کالبد سکونتگاه‌های روستایی را در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه ویژه قرار می‌دهد.

طرح هادی روستایی شامل ساماندهی و اصلاح بافت موجود روستا است و گستره آن نیز منازل و مناطق مسکونی، تجاری، کشاورزی و سایر نیازمندی های یک روستا را در آینده فرا می گیرد.





