نخستین محموله ریلی كانتینری چین از طریق بندر خشك آپرین وارد منطقه پیام شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام از ورود نخستین محموله ریلی کانتینری از مسیر چین به این منطقه خبر داد
و آن را آغاز فصل تازهای در توسعه بندر خشک پیام و نقشآفرینی آن در زنجیره لجستیکی کشور» دانست.
محسن حسنلونخستین محموله ریلی كانتینری چین از طریق بندر خشك آپرین وارد منطقه پیام شد با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: ورود این محموله ریلی برای نخستین بار به پیام، نشاندهنده فعال شدن یکی از کلیدیترین بخشهای برنامه توسعه بندر خشک و تکمیل حملونقل چندوجهی در این منطقه است.
وی افزود: پیام در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین هابهای لجستیکی کشور است و این اتصال ریلی، ظرفیت ما را در حوزه تجارت و ترانزیت بهطور محسوسی افزایش میدهد.
حسنلو با اشاره به اینکه، این محموله که از مبدأ شهر شِیان چین و از طریق کریدور شرقی با عبور از قزاقستان و ترکمنستان وارد کشور شده، گفت: این محموله پس از رسیدن به بندر خشک آپرین، برای نخستین بار به منطقه ویژه اقتصادی پیام منتقل شده است.
رییس هیات مدیره منطقه پیام با اشاره به برنامهریزی برای رامهای بعدی افزود: با تصمیمات استانی و هماهنگیهای انجامشده، در رامهای آتی، تخلیه و بارگیری در ایستگاه کرج انجام و کانتینرها برای عملیات گمرکی، ترخیص و تحویل نهایی به صاحبان کالا به پیام منتقل خواهند شد.
وی افزود: این روند علاوه بر کاهش هزینه و زمان، پیام را به قطب اصلی حملونقل و توزیع کالا در استان البرز تبدیل خواهد کرد.
به گفته حسنلو، اتصال ریلی پیام در کنارظرفیتهای هوایی و جادهای این منطقه، معنای واقعی حملونقل چندوجهی را در استان البرز محقق میکند و زمینهساز جهشی جدی در توسعه زیرساختهای ترانزیتی و اقتصادی کشور خواهد بود.