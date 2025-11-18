

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از عزم جدی این اداره کل برای توسعه راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار خبر داد و گفت: در حوزه ساخت راه‌های روستایی طرح‌های زیادی در حال اجرا است و تا پایان سال طول بیشتری برای تردد راحت‌تر روستائیان آسفالت و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

یاسر ابراهیمی افزود: با توجه به این که حمل قسمت اعظمی از محصولات کشاورزی استان به مبادی خارج از استان از طریق حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌شود، وجود زیر ساخت‌های مناسب برای تردد ناوگان حمل و نقل مناسب‌تر برای حمل محصولات کشاورزی ضروری است، لذا محور‌های فرعی و روستایی استان نیازمند نگاه ویژه هستند.

او با بیان اینکه توسعه روستا‌ها در گرو آسفالت و قابل تردد شدن راه‌ها و مسیر‌های روستایی است، ادامه داد: بهبود وضعیت راه‌های روستایی می‌تواند به آبادانی استان که از کانون‌های مهم تولید و ارزش آفرینی هر جامعه به شمار می‌رود، کمک کند تا مسیر کشور برای دستیابی به توسعه پایدار نیز هموارتر شود.





معاون فنی و راه‌های روستایی استان گفت: ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها از جمله بازسازی، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی موجب تسهیل در داد و ستد و افزایش درآمد روستاییان شده و مانع مهاجرت آنها به شهر‌ها می‌شود.

یاسر ابراهیمی افزود: بر اساس آخرین آمار این اداره کل از تعداد ۳۶۲۲ روستا در استان، تعداد ۱۷۱ روستا زیر ۲۰ خانوار و تعداد ۲۱۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته برخوردارند.

او گفت: تنها راه روستایی بالای صد خانوار شهرستان سوادکوه (ارفعده) که تا کنون از نعمت آسفالت محروم بود به همت و تلاش این اداره کل در هفته جاری بهسازی و آسفالت گردید و قابل بهره برداری است.