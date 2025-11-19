وزارت نفت مسئولیت خود در قبال سلامت شهروندان دشتستانی ایفا کند
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استمرار آلودگی هوا و محیط زیست در شهر نفتی وحدتیه، گفت: وزارت نفت مسئولیت خود در قبال سلامت شهروندان وحدتیه و سعدآباد دشتستان ایفا کند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ابراهیم رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به بحران بهداشت و درمان در منطقه نفتی وحدتیه، اظهار کرد: در اقدامی هماهنگ با ۳۰ نماینده مجلس، وزیر نفت را به سبب ایفا نکردن مسئولیت اجتماعی این وزارتخانه در رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان شهر وحدتیه و بخش سعدآباد دشتستان به مجلس احضار شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تشریح وضعیت واحدهای نفتی منطقه، افزود: شهر نفتی وحدتیه میزبان میدان نفتی نرگسی است و روزانه حجم انبوهی نفت از آن برداشت میشود، اما سهم مردم این شهر از صنعت نفت، تنها آلودگی هوا، شیوع بیماریها، تخریب محیط زیست و افزایش فشار بر حوزه درمان بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشها، آلودگی ناشی از فعالیت نفت، علاوه بر بیماریهای تنفسی و افزایش بار بیمارستانی، خسارتهای زیادی به محصولات کشاورزی منطقه بهویژه خرما وارد کرده و اقتصاد کشاورزان وحدتیه و حومه را متأثر ساخته است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در مجلس ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت، گفت: وزارت نفت نهتنها در وحدتیه و منطقه سعدآباد دشتستان هیچ درمانگاه یا بیمارستانی نساخته است، بلکه بیمارستان خود را در شهر یا استان دیگر بنا نهاده و مردم وحدتیه همچنان از خدمات اولیه درمانی محروم هستند.
وی تأکید کرد: سوال رسمی از وزیر نفت درباره وضعیت بهداشت و درمان شهر وحدتیه و منطقه سعدآباد دشتستان با امضای ۳۰ نماینده ثبت شده و وزیر ملزم است درباره چرایی ایفا نکردن مسئولیت اجتماعی و تلاش برای بهبود زیرساختهای بهداشتی این مناطق پاسخ دهد.
رضایی ابراز امیدواری کرد در راستای این مطالبه و ورود جدی مجلس، وزارت نفت مسئولیت خود در قبال سلامت شهروندان وحدتیه و سعدآباد دشتستان را اجرا کند و بخشی از آلودگی و عوارض جبرانناپذیر این صنعت با سرمایهگذاری در خدمات درمانی و محیطزیست کاهش یابد.