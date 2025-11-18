دیدار استاندار گیلان با معاون رئیس جمهورکالمیکیا دیدار استاندار گیلان با معاون رئیس جمهورکالمیکیا دیدار استاندار گیلان با معاون رئیس جمهورکالمیکیا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حق‌شناس عصر امروز در حاشیه اجلاس استانداران استان‌های کشور‌های حوزه دریای خزر، با معاون رئیس‌جمهور جمهوری کالمیکیا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به رویکرد دولت در تقویت دیپلماسی استانی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، افزود: ظرفیت‌های استان گیلان در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری، بندری و علمی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مشترک با مناطق مختلف روسیه از جمله کالمیکیا باشد.

استاندار گیلان با تشریح قابلیت‌های گیلان در بخش حمل‌ونقل دریایی و موقعیت راهبردی این استان در مسیر کریدور شمال ـ جنوب، افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش حجم مبادلات و ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور کالمیکیا نیز در این دیدار با قدردانی از میزبانی گیلان در نخستین اجلاس استانداران خزر، بر آمادگی این جمهوری برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و خواستار تبادل هیأت‌های تجاری و اجرایی میان دو طرف شد.