به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محسن صادقی، استاندار زنجان، در جلسه بررسی مصوبات عمرانی سفر رئیس‌جمهور بر ضرورت توجه ویژه به طرح های زیرساختی و نیمه‌تمام استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با تمرکز بر جذب اعتبارات ملی و استانی، تسریع در اجرای طرح‌ها و تکمیل طرح های ناتمام، زمینه تحقق کامل وعده‌های دولت را فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت طرح‌های عمرانی در توسعه استان افزود: اجرای این طرح ها علاوه‌بر تقویت زیرساخت‌های حیاتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش رضایتمندی اجتماعی دارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه برخی طرح‌های عمرانی سال‌هاست نیمه‌تمام باقی مانده‌اند، خواستار قرار گرفتن تکمیل آنها در اولویت کاری دستگاه‌های اجرایی شد تا از اتلاف منابع مالی و انسانی جلوگیری شود.

صادقی ضمن اشاره به طرح های مهمی، چون راه‌آهن، سد‌ها و طرح‌های حوزه‌های آموزش، ورزش و بهداشت، تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند تحولات چشمگیری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ایجاد کند.

وی همچنین تحقق کامل مصوبات سفر رئیس‌جمهور را منوط به همکاری همه دستگاه‌ها، مدیریت دقیق زمان و استفاده بهینه از اعتبارات دانست و از مدیران خواست با اولویت‌بند طرح‌ها و ارائه گزارش‌های منظم از روند پیشرفت، مسئولیت‌پذیری خود را در قبال مردم و دولت نشان دهند…