

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در آیین اکران خصوصی فیلم کد ۱۳۳ در ساری که بر اساس ماموریت لشکر ۲۵ کربلا در نقطه صفر مرزی شمال‌غرب کشور تولید شده است، با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴ و ۵۰۰ شهید گرانقدر استان، از لشکر ۲۵ کربلا به عنوان لشکری خط شکن و پیشتاز در دوران دفاع مقدس یاد کرد و افزود: جوانان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس، با دستان خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستاده و جانانه جنگیدند تا حتی یک وجب از خاک عزیزمان به دست دشمنان نیفتند.

عباس پوریانی با بیان اینکه رشادت و دلاوری لشکر ۲۵ کربلا باید برای نسل جوان انقلاب تبیین شود، خاطرنشان کرد: آسایش و آرامش امروز کشور، مدیون ایثار و از خودگذشتگی شهدای گرانقدر و رزمندگان دفاع مقدس است.

او با اشاره به پویش آزادی و کمک به خانواده زندانیان که در حاشیه اکران خصوصی فیلم کد ۱۳۳ در ساری برگزار شد، برگزاری این پویش را بسیار مهم و ارزشمند دانست و افزود: همه ما باید جامعه را به عنوان یک خانواده بزرگ فرض نموده و رسیدگی به مشکلات مردم باید باید دغدغه همه مسئولین باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: در سال گذشته، تعداد ۶۸ نفر از محکومین قصاص نفس در استان مازندران، با تلاش دست اندرکاران و مسئولین مرتبط و جلب رضایت اولیای دم، از دار مجازات نجات یافتند.

پوریانی خاطرنشان کرد: پویش آزادی و کمک به خانواده زندانیان در کل کشور با قدرت و توان ادامه دار بوده و در راستای کمک به خانواده زندانیان نیازمند مفید و موثر باشد.