خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احسان اکبری» فرماندار ایلام اظهار داشت: این نانوایی‌ها به دلیل تخلفات مکرر شامل تعطیلی خودسرانه، کم‌فروشی، عدم رعایت ساعت کاری و ضوابط صنفی علاوه بر جریمه نقدی و نصب پارچه روی درب، پلمب شدند.

وی افزود: بازرسی‌ها با همکاری جهاد کشاورزی، اداره صمت و بسیج اصناف تشدید شده و تمام نانوایی‌ها موظف به رعایت ساعت کاری و نصب قیمت مصوب نان هستند.

اکبری از شهروندان خواست هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.