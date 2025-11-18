در نشست مجمع نمایندگان استان یزد با روسای بانک‌ها مقرر شد با پیگیری از بانک مرکزی و افزایش سهمیه، صف انتظار تسهیلات ازدواج و فرزندآووری تا پایان سال به صفر برسد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس امور شعب بانک ملی استان یزد با اشاره به منابع شبکه بانکی استان تا پایان مهرماه حدود ۱۶۶ همت و مصارف بیش از ۱۸۶ همت، گفت: نمایندگان محترم و استاندار با پیگیری‌های مکرر، درخواست افزایش سهمیه استان را از بانک مرکزی داشته‌اند، چرا که رتبه استان در پرداخت این تسهیلات در سال قبل جزو سه استان برتر کشور بوده است، اما در حال حاضر صف انتظار افزایش یافته است.

میررحیمی گفت: تا پایان مهرماه جاری به ۴ هزار و ۴۴۴ فقره تسهیلات ازدوج پرداخت شده و ۴ هزار و ۴۷۸ نفر دیگر در صف انتظارند.

رئیس امور شعب بانک ملی استان یزد همچنین به پرداخت تسهیلات فرزندآوری اشاره کرد و افزود: امسال ۵ هزار و ۱۹۴ نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و صف انتظار این وام ۶ هزار و ۱۷۱ نفر است.

میررحیمی ابراز امیدواری کرد: با مساعدت نمایندگان محترم مجلس و استاندار، سهمیه جدید به زودی به استان اختصاص داده می‌شود و صف انتظار را به حداقل و در حالت ایده‌آل به صفر خواهیم رساند.

وی در خصوص تسهیلات مسکن هم گفت: از مجموع ۱۵ هزار و ۶۱۴ متقاضی معرفی‌شده به شبکه بانکی، ۱۱ هزار و ۲۴۹ متقاضی منجر به انعقاد قرارداد شده است.