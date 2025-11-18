پخش زنده
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از تولید 313 تن عسل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور، از ثبت ۴۱،۸۲۷ کلنی زنبور عسل و تولید ۳۱۳ تن عسل در این شهرستان طی سرشماری ملی سال ۱۴۰۴ خبر داد.
صادقی با اعلام نتایج نهایی طرح ملی آمارگیری زنبورستانها گفت: این سرشماری که در مهرماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمد، نشان میدهد که ۵۳۸ زنبوردار در شهرستان نور با نگهداری از ۴۱،۸۲۷ کلنی، موفق به تولید ۳۱۳ تن عسل در سال جاری شدهاند.
وی افزود: این طرح ملی با برنامهریزی دقیق و اطلاعرسانی گسترده به زنبورداران، توسط کارشناسان پهنه در ۵ مرکز جهاد کشاورزی شهرستان نور انجام شد و دادههای آن در سامانه جامع پهنهبندی ثبت گردید.
صادقی با اشاره به دقت و صحت اطلاعات جمعآوریشده، تصریح کرد: شاخصهای مهمی مانند تعداد کلنیها، شمار و نژاد ملکهها و میزان تولید در این سرشماری احصا شده که نقش حیاتی در تصمیمگیریهای صحیح، برنامهریزی اصولی و ارائه خدمات هدفمند به فعالان این بخش ایفا خواهد کرد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور کیفیت بالای عسل تولیدی در این شهرستان را مرهون پوشش گیاهی غنی و مطلوب منطقه کوهستانی بلده و همچنین سختکوشی و تجربه ارزشمند زنبورداران نوری دانست.