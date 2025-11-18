در جلسه امروز شورای شهر ، یک فوریت لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران درباره مصوبه اصلاح فرایند صدور پروانه ساختمانی و یک فوریت طرح جامع فضای سبز تهران برای حفظ و نگهداشت فضای سبز تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،مهدی چمران امروز سه شنبه در سیصد و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: لایحه تسریع در صدور پروانه توسط هیئت تطبیق بازگشت داده شده بود که ایرادات آن برطرف شده است.

در نشست امروز شورا ، طرح کنترل کیفیت محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز در بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

همچنین بابایی ، رئیس کمیته ایمنی شورا از استانداری تهران خواست به وظایفش در ارتقاء ایمنی بازار بزرگ تهران عمل کند.