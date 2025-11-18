جلسه ستاد آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان استان مرکزی، به ریاست سید مرتضی میری، سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استان، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، در این نشست تخصصی، آخرین وضعیت شیوع و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده توسط دستگاه‌های مسئول و برنامه‌های آماده‌باش و شرح وظایف دستگاه‌های عضو ستاد مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

سید مرتضی میری، سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استان مرکزی، در این جلسه بر اهمیت هماهنگی کامل بین دستگاه‌های عضو ستاد تأکید کرد و خواستار تقویت مستمر پایش‌های میدانی و حفظ آمادگی کامل جهت کنترل به‌موقع و مؤثر هرگونه کانون احتمالی بیماری شد.

در پایان جلسه، تصمیمات اجرایی لازم برای مدیریت هرچه بهتر مخاطرات ناشی از آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان و تشدید اقدامات پیشگیرانه در سطح استان به تصویب اعضای ستاد رسید.



