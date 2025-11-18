پخش زنده
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته تراز آب دریای کاسپین یک متر کاهش یافته است گفت : بحران زیست محیطی در بزرگترین دریاچه جهان به مرز هشدار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ احمدرضا لاهیجانزاده بعد از ظهر امروز سه شنبه در پنل تخصصی زیستمحیطی اجلاس استانداران استانها و کشورهای ساحلی دریای خزر، با بیان اینکه حضور مقامات و سران ۵ کشور حاشیه دریای کاسپین نشاندهنده اهمیت حفظ این دریاست گفت: دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان و میراث مشترک پنج کشور ساحلی است، این دریا منبع حیات میلیونها نفر و یکی از غنیترین اکوسیستمهای آبی با بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ گونه گیاهی و جانوری است.
وی کاهش سطح تراز آب دریای خزر را هشداری زیست محیطی و با اهمیت در ده سال گذشته دانست و گفت: فقط در پنج سال گذشته، حدود یک متر از تراز آب خزر کاهش یافته که تبعات آن شامل خشکشدن تالابها، نابودی زیستگاهها، کاهش ذخایر آبزی، ایجاد گرد و غبار ساحلی، محدود شدن فعالیت بنادر و آسیب به گردشگری است.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه کاهش ذخایر ماهیان خاویاری، صید بیرویه، تخریب زیستگاههای رودخانهای و گسترش گونههای مهاجم را جزو مهمترین چالشهای زیست بوم خزر عنوان کرد و افزود: تنها راه برای حل چنین چالشهای گستردهای، همکاری واقعی و برنامهریزی مشترک میان کشورهای حاشیه خزر است.
احمدرضا لاهیجانزاده با اعلام بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بحران زیستمحیطی خزر، اجرای چند محور کلیدی را ضروری دانست و افزود: ایجاد کارگروه علمی مشترک برای پایش آب دریا و پیشبینیهای ۲۵ ساله، اجرای برنامه اقدام منطقهای نجات خزر، مدیریت یکپارچه و عادلانه منابع آب ورودی به دریا، حفاظت از ذخایر آبزی، اجرای پروتکل مسکو برای کنترل آلودگیها و تشکیل صندوق مشترک کشورهای ساحلی برای مدیریت مالی پروژههای زیستمحیطی شامل موارد پیشنهادی ایران است.
معاون محیط زیست دریایی و تالابها سازمان حفاظت محیط زیست بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و تنوعبخشی درآمدهای جوامع ساحلی تأکید کرد و گفت: دریای خزر بخشی از هویت فرهنگی و طبیعی منطقه است و تصمیمات امروز ما مسیر آینده نسلها را رقم میزند.
وی همچنین اضافه کرد: این اجلاس آغاز فصل جدیدی از همکاریهای سازنده میان کشورهای حاشیه دریای خزر برای حفظ منابع زیستمحیطی و توسعه پایدار منطقه باشد و تاریخ در برابر تقصیر یا تدبیر ما قضاوت خواهد کرد.