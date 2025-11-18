پخش زنده
رئیس جمهور با بیان اینکه جایگزینکردن اختلافات با وحدت، ضرورتی راهبردی برای کشورهای اسلامی است، گفت: انتظار این است که امت اسلامی، پیمان برادری را جایگزین هرگونه اختلاف و درگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان ظهر امروز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴، در آیین رسمی تقدیم استوارنامه آقای «خالد عبدالله بالهول»، سفیر جدید امارات متحده عربی در ایران، با تأکید بر نقش محوری کشورهای اسلامی در تحقق ثبات منطقهای اظهار داشت: کشورهای اسلامی میتوانند – و باید – با ارتباطات برادرانه، هماهنگ و همگرایانه خود، زمینهساز آرامش، صلح، رونق اقتصادی و امنیت پایدار در منطقه باشند. مسلمانان طبق نص صریح قرآن کریم و کلام پیامبر اکرم (ص)، برادر یکدیگرند و این برادری باید در عمل تجلی یابد؛ ملتهای مسلمان باید پشتیبان و یاور هم باشند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در جهان اسلام، با گفتوگو، تفاهم و عمل به دستورات الهی و توصیههای پیامبر مکرم اسلام قابل حل است، تصریح کرد: ما وظیفه داریم برای ملتهای مسلمان، بستر رونق اقتصادی، پیشرفت علمی و رشد اجتماعی را فراهم کنیم.
آقای پزشکیان با بیان اینکه جایگزینکردن اختلافات با وحدت، ضرورتی راهبردی برای کشورهای اسلامی است، تأکید کرد: انتظار این است که امت اسلامی، پیمان برادری را جایگزین هرگونه اختلاف و درگیری کند. دولتهای اسلامی میتوانند با گفتوگوهای صمیمانه و ارتباطات همهجانبه در زمینههای مختلف، به این هدف مهم دست یابند. امیدوارم شما بهعنوان سفیر جدید امارات در ایران، بتوانید به تعمیق این ارتباطات در حوزههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کنید و زمینه گسترش همکاریهای دو کشور با رویکردی برادرانه را تقویت نمایید.
در این مراسم، آقای «خالد عبدالله بالهول»، نیز سلامهای گرم شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات را به دکتر پزشکیان ابلاغ کرد و گفت: ایشان اهتمام ویژهای به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران دارد و از فضای دوستانهای که در دیدار با جنابعالی در حاشیه اجلاس بریکس شکل گرفت، بسیار خرسند است.
سفیر جدید امارات متحده عربی با اشاره به همسویی دیدگاههای دو کشور افزود: مبانی و اصولی که جنابعالی برای تقویت روابط کشورهای منطقه ترسیم کردهاید، مورد تأکید کامل امارات متحده عربی است. ما نیز بر آنیم که دستورات الهی و توصیههای پیامبر اعظم (ص) در زمینه برادری میان کشورهای اسلامی را تحقق بخشیم.
خالد عبدالله بالهول همچنین اظهار داشت: بر تقویت روابط دوجانبه با ایران در تمامی حوزهها، بهویژه در بخش اقتصادی تأکید جدی داریم؛ بهگونهای که این روابط موجب رضایتمندی رهبران دو کشور و ارتقای همکاریهای پایدار و سودمند متقابل شود.