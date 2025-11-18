حسین الله‌کریمی، جودوکار شایسته استان مرکزی، در رقابت‌های وزن ۹۰- کیلوگرم المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ که در ژاپن جریان دارد، موفق به کسب مدال برنز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، این مدال، دومین مدال کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات است. بر اساس این گزارش، در بیست‌وپنجمین دوره المپیک ورزش‌های ناشنوایان جهان که به میزبانی کشور ژاپن در حال برگزاری است، از استان مرکزی علاوه بر غلامعلی حیدری به‌عنوان سرمربی تیم ملی کاراته، حسین تبرته فراهانی، علیرضا کیشانی، محدثه غلامی و حسین الله‌کریمی نیز به‌عنوان ورزشکار در ترکیب کاروان اعزامی کشورمان حضور دارند.